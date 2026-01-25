Maltempo, oltre 3.250 interventi dei Vigili del Fuoco in sei giorni tra Sicilia, Sardegna e Calabria

«In queste ore difficili il pensiero va prima di tutto alle persone». Così il presidente di Confartigianato Imprese Catanzaro,William D’Iuorno, rinnova la vicinanza dell’associazione ai commercianti, agli artigiani e ai residenti colpiti dal violento maltempo che nei giorni scorsi ha messo in ginocchio attività economiche e famiglie, lasciando segni profondi nel tessuto produttivo e sociale […]