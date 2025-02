Maltempo nel catanzarese, senza sosta l’intervento dei vigili del fuoco

Catanzaro

Tutte le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è distaccamenti provinciali sono impegnate per le numerose richieste di soccorso pervenute presso la Sala Operativa a causa del violento nubifragio. Le zone maggiormente colpite sono la zona costiera con particolare criticità nel comune di Montepaone Lido, Squillace, Catanzaro ed il comprensorio Lametino.

Attualmente sono oltre 15 interventi in fase di espletamento e circa 80 le richieste ancora da evadere.

Le richieste riguardano allagamenti, infiltrazioni d’acqua, tombini divelti etc.

Parte della carreggiata sulla SS106 in prossimità della Galleria di Copanello è franata. Nel comune di Squillace un piccolo torrente ha esondato invadendo strade con acqua e fango.

Diverse le auto in transito rimaste impantanate lungo le strade e in prossimità dei sottopassi completamente invasi da acqua e detriti.

Nell’area del lametino la situazione è tornata sotto controllo nel primo pomeriggio.

Non si registrano al momento danni a persone.