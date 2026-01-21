Maltempo in Calabria – Aggiornamento interventi Vigili del Fuoco

Prosegue senza sosta l’attività dei Vigili del Fuoco sul territorio calabrese a seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando la regione.

Dalle ore 08:00 di oggi, 21 gennaio 2026, alle ore 15:00, i Vigili del Fuoco hanno complessivamente espletato 87 interventi, mentre 168 risultano ancora da espletare in base all’ordine di priorità, a conferma del perdurare delle criticità legate alle avverse condizioni meteo.

Nel dettaglio, la situazione per singolo Comando risulta la seguente:

Catanzaro: 18 interventi espletati;

Cosenza: 17 interventi espletati;

Crotone: 17 interventi espletati;

Reggio Calabria: 17 interventi espletati;

Vibo Valentia: 18 interventi espletati.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate prevalentemente in interventi di soccorso a persone, prosciugamenti, dissesti statici e danni causati dal vento e dalle intense precipitazioni.

Il dispositivo di soccorso è stato potenziato per far fronte alle numerose richieste di intervento, garantendo la massima operatività su tutto il territorio regionale. La situazione è in costante monitoraggio e seguiranno ulteriori aggiornamenti.