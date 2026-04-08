Maierà tra fede e tradizione: tutto pronto per i solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine 

La comunità di Maierà, nel cosentino, si prepara a vivere una delle sue più radicate tradizioni, ovvero quella legata ai solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine.

Un evento che segna annualmente l’estate majeraiota con un nutrito programma religioso e civile curato dall’Associazione Ora et Labora Asp in collaborazione con il Gruppo di Preghiera Padre Pio e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

I festeggiamenti avranno luogo dal 8 al 16 luglio e interesseranno il borgo cittadino con degustazioni enogastronomiche e spettacoli musicali.

Ad inaugurare i solenni festeggiamenti sarà “Pennette in Musica”, presso la Piazza Madonna del Carmine alle ore 21:30.

Seguiranno svariati appuntamenti civili come il Torneo di Briscola a coppia, domenica 12 luglio, la serata dei Discomantici per celebrare l’organetto con i più grandi maestri locali quali Peppino Marino, Angelo Sbarra e Ricky Pop accompagnati dall’orchestrina d’organetto della scuola “l’Aurora’ di Santa Maria del Cedro, lunedì 13, la Corrida Majeraiota, martedì 14, e il Dance Tarantella, mercoledì 15, attualmente tra i format più in voga sul territorio nazionale.

Il programma civile culminerà giovedì 16 luglio con una raffinata Serata Musicale dedicata ai più piccoli.

La partecipazione a tali eventi sarà agevolata dalla messa a disposizione di parcheggi gratuiti presso il campo sportivo, segno di un’organizzazione certosina e attenta all’esigenze di tutti e prova di una Maierà dedita all’accoglienza e alla valorizzazione del prestigio tipico della sua tradizione.

Mariarosaria Valente