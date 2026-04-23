Maggio dei libri. Cittanova protagonista con la rassegna, “Comunità che legge, Comunità che cresce”

“Comunità che legge, Comunità che cresce“. Questo il titolo, oltre che la missione, della rassegna culturale organizzata e promossa dall’Amministrazione comunale di Cittanova per “Il Maggio dei Libri” 2026. Quattordici appuntamenti pensati per promuovere l’importanza e la bellezza dei libri e della lettura: strumenti di crescita individuale e collettiva; strade verso nuove consapevolezze, nuove conoscenze e nuova socialità.

Tra i nomi che prenderanno parte al percorso anche Anna Mallamo, con “Con il buio me la vedo io” (Einaudi), Premio Mondello 2025 e ospite del SuperBook di New York lo scorso marzo; e Gioacchino Criaco con il nuovo bestseller “Dove canta il cuculo” (Piemme).

Spazio quindi alla lettura ad alta voce dedicata a San Francesco d’Assisi e alle parole di speranza di Monica Oriente con “Quattro volte me”. Focus sull’archivio prezioso dello scrittore Fortunato Seminara. Poi la letteratura per bambini, la saggistica, la narrativa calabrese.

La rassegna ha visto operare in sinergia il Comune di Cittanova e gli aderenti al Patto Locale per la Lettura, nel quadro dei numerosi percorsi culturali che stanno attraversando il paese e il territorio: non ultimo, il Polo Bibliotecario Cittanovese.

Tra i soggetti promotori anche l’Associazione Culturale “Radici”, l’APS “Ad Rosarium Accedite”, l’APS “Laboratorio Spazio Civico”, l’APS “San Girolamo Patrono di Cittanova”.

Tra i partner di progetto i volontari del Servizio Civile Universale e la Scuola di Recitazione della Calabria che, da componente del Patto Locale per la Lettura, contribuirà all’animazione di diverse iniziative nel segno dell’arte e della qualità.

«Abbiamo messo in campo un programma importante e strutturato – hanno affermato il Sindaco avv. Domenico Antico e il Vicesindaco con delega alla Cultura avv. Rita Morano – nel segno di quella programmazione culturale che vuole essere punto qualificante per le politiche di sviluppo del paese. Quattrodici appuntamenti, tra presentazioni, convegni e reading, che offriranno al territorio una proposta di alto profilo e davvero variegata. Un grazie ai partner del Patto Locale per la Lettura e agli uffici del Settore Socio Culturale che hanno operato per la realizzazione di questa rassegna».

“Maggio dei Libri” è una campagna nazionale a cadenza annuale del Centro per il libro e la lettura e del Ministero della Cultura organizzata per la promozione della lettura. La campagna inizia il 23 aprile, giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, e termina il 31 maggio.

Il Comune di Cittanova quest’anno ha inteso partecipare a questo percorso virtuoso con una rassegna partecipata e dedicata a diversi target di lettori. Di seguito il dettaglio:

24 APRILE – Carolina e Gioacchino – Un amore nella storia

Corrado Antonio Landolina

(Associazione “Radici” – Biblioteca comunale “Vincenzo De Cristo” – ore 18,00)

7 MAGGIO – La libreria dei gatti

Mariarosa Rao

(Comune di Cittanova – Biblioteca comunale “Vincenzo De Cristo” – ore 18,30)

9-14-21-28 MAGGIO – “Lode al Creato”, Camminare con San Francesco oggi

Ciclo di letture ad alta voce

(San Girolamo Patrono di Cittanova – Biblioteca Parrocchiale “Monsignor Francesco Valenti” – ore 18,30)

16 MAGGIO – Nella mente della zampogna

Sergio Di Giorgio

(Associazione “Radici”, Biblioteca comunale “Vincenzo De Cristo” – ore 18,00)

19 MAGGIO – Elogio dell’umorismo e filosofia di vita

Vincenzo Leonardo Manuli

(Associazione “Radici” – Biblioteca comunale “Vincenzo De Cristo” – ore 18,00)

21 MAGGIO – Con il buio me la vedo io

Anna Mallamo

(Comune di Cittanova – Biblioteca comunale “Vincenzo De Cristo” – ore 18,30)

22 MAGGIO – Anatomia del corpo umano

Carmelo Raco

(Associazione “Radici” – Biblioteca comunale “Vincenzo De Cristo” – ore 18,00)

23 MAGGIO – Stefania Filo Speziale, Conversazione con ombra di luce

Rocco Romeo

(Comune di Cittanova – Biblioteca Comunale “Vincenzo De Cristo” – ore 18,30)

24 MAGGIO – Quattro volte me

Monica Oriente

(Ad Rosarium Accedite – Santuario del Rosario – ore 19,15)

28 MAGGIO – Gli animaletti si raccontano

Debora Nastri

(Biblioteca comunale “Vincenzo De Cristo” – ore 18,00)

29 MAGGIO – Pagine vive dal manoscritto al web: Fortunato Seminara aperto al mondo

Presentazione archivio digitalizzato del celebre scrittore di Maropati

(Laboratorio Spazio Civico – Polo Solidale per la Legalità – ore 19,00)

30 MAGGIO – Dove canta il cuculo

Gioacchino Criaco

(Comune di Cittanova – Biblioteca comunale “Vincenzo De Cristo” – ore 18,30)