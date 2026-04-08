Madeo, “Il sì di Occhiuto mette in ginocchio la sanità in Calabria”

Il Sì di Occhiuto alle pre intese Stato-Regioni sull’autonomia differenziata in tema di Sanità infligge il colpo di grazia al nostro sistema assistenziale.

La nostra regione, tra quelle più soggette a spopolamento, è anche quella con un gettito fiscale più basso rispetto al resto d’Italia. La capacità di spesa e di investimenti per rendere più attrattive e performanti le nostre strutture sarebbe di gran lunga inferiore rispetto alle regioni settentrionali.

È dunque con l’autonomia differenziata che il governo Meloni, in piena connessione ideologica e partitica con l’attuale governo regionale, intende accorciare il divario tra Nord e Sud?

A oggi la spesa collegata alla mobilità passiva, ossia al turismo sanitario, supera i 300 milioni di euro l’anno. Se l’autonomia differenziata dovesse passare – e Occhiuto in linea con il Governo centrale sta procedendo dritto verso questa direzione – questa spesa aumenterebbe in modo sostanzioso andando a riempire le casse delle altre regioni e rendendo sempre più povera e isolata la nostra Calabria.

Un Sì che stona con i tanti proclami fatti finora. Il nuovo ospedale della Sibaritide, pensato come struttura smart post pandemica, vede rimandare di mese in mese, anzi di anno in anno, la sua entrata effettiva in funzione. Si parla di cronoprogramma relativo all’edificazione della struttura, ma cosa ne sappiamo dei lavori sulla rete fognaria e sui campionamenti dell’acqua per verificarne la potabilità?

Anche a Vibo c’è un importante cantiere aperto. Per non parlare degli ambiziosi progetti su Cosenza. E con quali forze economiche pensiamo di affrontare queste spese se il Presidente della Regione ha votato a favore dell’autonomia differenziata?

Le Regioni con più gettito fiscale potranno stanziare risorse maggiori per i propri ospedali e per pagare specialisti e personale sanitario diventando ancor più attrattive anche per i nostri medici accentuando ancor di più la migrazione da Sud a Nord.

E in questo quadro la Calabria? Se non si blocca subito questo processo verso l’autonomia differenziata vedrà i Calabresi costretti a prendere le valigie anche per una banale appendicite.