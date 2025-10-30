Lutto cittadino. Gioia Tauro, domani i funerali del piccolo Nicodemo Zito scomparso tragicamente all’età di 8 anni. Una città unita nel dolore

Un’intera comunità, quella di Gioia Tauro si stringe al dolore per una tragedia che ha colpito dritto al cuore. La morte, un destino atroce, quello di Nicodemo Zito, a soli otto anni strappato alla vita per un crollo improvviso di un muro, il 20 ottobre scorso mentre giocava con i suoi fratellini, rimasti feriti anche loro da quel maledetto destino. Un evento drammatico che ha gettato la città in un profondo stato di dolore e soprattutto di commozione e poi il coraggio dei genitori che ringraziano il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Polistena per le cure ricevute. Una riflessione che lascia il segno in un momento di grande sconforto che la famiglia stava attraversando e che quel dolore se lo porterà per tutta la vita come una ferita che difficilmente il tempo riuscirà a guarire. Non si può morire così, non a 8 anni quando ancora avevi davanti orizzonti infiniti da osservare.

Un evento drammatico che tutti quanti siamo stati protagonisti nel dolore e nella grande giostra della vita che a volte mostra grande crudeltà ed è per questo che il nostro abbraccio, reale, sincero, possa arrivare alla famiglia.

Oggi, per consentire a tutti di rendere omaggio al bambino, la camera ardente sarà allestita presso la Sala Consiliare “Antonino Scopelliti”, all’interno della Casa Comunale “Giovanni Falcone” in via Stesicoro. L’accesso sarà consentito a tutta la cittadinanza che desidera porgere l’ultimo saluto a Nicodemo prima della cerimonia religiosa. Mentre domani 31 ottobre alle ore 16, saranno celebrati i funerali presso la Chiesa di San Francesco di Paola (il corteo funebre dalla Casa Comunale si muoverà alle ore 15.15).

Il Sindaco Simona Scarcella ha proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui si terranno le esequie. Durante le esequie, l’Amministrazione comunale manifesterà la sua vicinanza con la presenza del Gonfalone Comunale e di una corona floreale. Inoltre, un segno visibile del lutto sarà l’esposizione delle bandiere dei pubblici uffici a mezz’asta. Un dolore che unisce tutta la città di Gioia Tauro, e non solo!