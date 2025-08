Lungomare di Catanzaro, Controlli di polizia amministrativa sui pubblici spettacoli e contrasto all’abusivismo

Nei giorni scorsi, su impulso del Questore di Catanzaro, la Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Catanzaro, ha effettuato controlli ad attività commerciali, adibite a stabilimenti balneari, finalizzati a verificare la regolarità amministrativa dei pubblici spettacoli sul lungomare di Catanzaro. Tali controlli hanno permesso di accertare lo svolgimento di un evento danzante all’interno di un lido balneare in loc. Giovino privo delle necessarie autorizzazioni. All’esito degli accertamenti, il titolare trasgressore veniva deferito all’A.G. per l’apertura del locale di pubblico spettacolo senza autorizzazione, reato previsto dall’art. 681 del C.P. in relazione all’art. 80 del T.U.L.P.S. nonché gli veniva contestata la relativa sanzione amministrativa per lo svolgimento di un pubblico spettacolo senza la prescritta autorizzazione.

L’attività in questione rientra tra le iniziative portate avanti dalla Polizia di Stato, tra cui l’intensificazione dei controlli di polizia amministrativa da parte della Questura di Catanzaro, finalizzati a contrastare l’abusivismo e la “malamovida” nonché ad assicurare il rispetto della normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande soprattutto nell’ottica della tutela di determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili quali i minori.

La Questura invita i gestori dei pubblici esercizi al rispetto della normativa, sottolineando che il reiterarsi delle irregolarità constatate, può comportare la sospensione e quindi la revoca della Licenza.