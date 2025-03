Lsu-Lpu della Calabria, il Pd sostiene i lavoratori: “Meritano rispetto e soluzioni definitive. Basta con tentennamenti e rinvii”

«Il Partito democratico della Calabria esprime pieno sostegno per la vertenza degli Lsu-Lpu calabresi, che da oltre 20 anni garantiscono servizi essenziali nei Comuni, senza il riconoscimento dei loro diritti». «Si tratta di lavoratori che – continuano i dem calabresi – permangono in una condizione di sfruttamento: contributi mai versati, monte ore ridotto e salari bassi. È un’ingiustizia intollerabile». «L’annuncio dello stato di agitazione da parte delle organizzazioni sindacali conferma che la pazienza è finita. I lavoratori hanno dato tempo alla Regione, hanno chiesto un confronto, hanno atteso risposte, ma la convocazione da parte del governo regionale – accusa il Pd Calabria – tarda ad arrivare. Non si può più giocare sulla pelle di chi, con impegno e sacrificio, ha sostenuto le amministrazioni locali, spesso supplendo alle loro carenze strutturali. Alla Regione, chiediamo ad alta voce – continuano i dem – di assumersi la responsabilità di intervenire. Basta rinvii, è il momento della concretezza e delle risposte. Il presidente della Regione Calabria non si volti dall’altra parte ma si faccia carico delle richieste di questi lavoratori e ne porti le istanze al governo nazionale. È ora di finirla con le promesse e le illusioni: gli Lsu-Lpu calabresi e le loro famiglie meritano ascolto, rispetto e una soluzione definitiva. Ciò significa garantire loro i diritti contributivi, il corretto inquadramento contrattuale e un salario adeguato. Il Pd Calabria – concludono i dem – sarà sempre dalla parte di chi lotta per il lavoro dignitoso».