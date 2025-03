Doppietta in Calabria con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, vinti oltre 76mila euro: a Reggio Calabria, in traversa privata Nazionale Catona colpo da 50.596 euro grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi, mentre a Maida, in provincia di Catanzaro, in Località Comuni Condomini, colpo da 25.625 euro con un terno e tre ambi. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,9 milioni di euro, per un totale di 279,2 milioni di euro da inizio 2025.