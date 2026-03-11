Lotto, in Calabria vinti oltre 46mila euro

Il concorso del Lotto di martedì 10 marzo ha sorriso alla Calabria: come riporta Agipronews, infatti, nella Regione sono state centrate vincite per un totale di 46.250 euro. In particolare, a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, sono stati vinti 23.750 euro con tre ambi e un terno, mentre a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, è stato centrato il terno secco 26-35-66 sulla ruota di Napoli per un valore di 22.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 278,2 milioni di euro da inizio anno.

10eLotto, colpo da 30mila euro a Villa San Giovanni (RC)

Esulta la Calabria grazie al 10eLotto nel concorso di martedì 10 marzo. Come riporta Agipronews, un “8” Oro e una giocata da 3 euro regalano 30mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita di Viale Rocco Larussa a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 800 milioni da inizio anno.