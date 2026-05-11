Lotto, in Calabria vincite per 28mila euro

La Calabria festeggia grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 8 maggio 2026 sono andati alla regione, tra le vincite maggiori, premi per oltre 28mila euro totali. In Via Terravecchia Inferiore a Vibo Valentia vinti 14.642 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna, mentre presso l’esercizio in Corso Italia a Rende, in provincia di Cosenza, un terno vale 13.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,34 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 493,5 milioni da inizio 2026.