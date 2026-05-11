Lotto, in Calabria vincite per 28mila euro

La listaRadici e Futuro, conRaffaele Loprete candidato sindaco, annuncia tre appuntamenti pubblici con i cittadini di Taurianova, San Martino e Amato. Saranno occasioni di confronto diretto, aperto e concreto, pensate per parlare dei problemi reali della città, delle frazioni e dei quartieri, ma soprattutto per presentare una proposta politica seria, credibile e alternativa rispetto a […]