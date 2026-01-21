“L’Ospedale di Tropea non va chiuso”: Sabato prossimo la mobilitazione con il Comitato “Costa degli Dei”

L’ospedale di Tropea non si tocca. Opponiamoci a chi lo vorrebbe chiudere e trasformare la sanità in un business. Organizziamoci per rivendicare i nostri diritti sotto le istituzioni! Ci vediamo a Tropea sabato 24 gennaio alle 16, presso la sala di palazzo Santa Chiara.

Il Comitato Costa degli Dei prosegue nel suo percorso di aggregazione di forze, dopo la riunione preliminare di dicembre scorso a Parghelia, al fine di costruire un fronte unitario che lotti per il potenziamento del presidio della città. Questo percorso si inquadra in una serie di battaglie dal respiro provinciale e regionale: il Comitato, insieme ai comitati popolari di Serra San Bruno e Vibo Valentia, è una volta ogni mese, da tre anni, in presidio sotto l’ospedale di Vibo Valentia, ha partecipato alla consegna di denunce per interruzione di pubblico servizio per il blocco della sala operatoria nel reparto di urologia e proctologia a Tropea e da anni produce ricerche e analisi sullo stato del servizio sanitario locale. Nell’incontro di sabato, in particolare, ci sarà la presentazione di un documento di analisi e richieste improrogabili che il Comitato intende portare alle istituzioni e una discussione su una grande manifestazione da organizzare presso la Regione Calabria.

L’invito a partecipare è rivolto a chiunque abbia a cuore un servizio sanitario veramente universale e di qualità, specialmente a quei lavoratori, disoccupati, pensionati e studenti che non hanno alcun interesse che il diritto alla cura si riduca ad una merce acquistabile soltanto da chi ha le risorse sufficienti.

Hanno aderito a questo percorso, ad oggi, Osservatorio Città Attiva Vibo Valentia, Comitato San Bruno, Comitato Pro Ospedale, Nursing Up Vibo Valentia, Unione Sindacale di Base, AVIS Vibo Valentia, Associazione La Cicala e la Formica, Associazione Unitre, Comune di Ricadi.Le adesioni sono attualmente aperte, il Comitato è disponibile al confronto attraverso i suoi canali: costadeglideisanita@libero.it