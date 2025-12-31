Lo SPI CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria interviene sull’aumento ingiustificato dei prezzi aerei e ferroviari

“È vergognoso ciò che sta accadendo in questi giorni nel nostro splendido Paese a danno di chi, dal Mezzogiorno, è stato costretto a portare le proprie braccia e le proprie menti al Nord per lavorare e vivere.” – così in una nota Mimma Pacifici Segretaria Generale SPI CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria.

“In occasione delle festività più importanti dell’anno, assistiamo puntualmente a un aumento esponenziale e ingiustificato dei prezzi dei biglietti aerei e ferroviari: una vera e propria angheria, che colpisce migliaia di cittadini meridionali. Una situazione ancora più grave se si considera che una parte rilevante del trasporto ferroviario è gestita da Trenitalia, azienda interamente pubblica, controllata dallo Stato, che dovrebbe garantire il diritto alla mobilità e non assecondare logiche esclusivamente di mercato.”

“Chi governa le Regioni del Sud e il Paese intero – sostiene la Segretaria Generale SPI CGIL – dovrebbe prestare molta più attenzione a queste pratiche speculative, che si consumano sulla pelle della propria gente, senza alcuna tutela per chi è già penalizzato da distanza, precarietà e salari più bassi.”

“Tutto questo è inaccettabile, – continua – soprattutto se pensiamo a quanto i meridionali continuano a produrre e a dare a questo Paese. È ancora più grave se si considera ciò che sono costretti a subire: la rinuncia agli affetti familiari, la lontananza forzata e, spesso, l’impossibilità di rientrare anche durante le feste per ragioni esclusivamente economiche.”

Come SPI CGIL non possiamo restare in silenzio quando, a fine anno, raccogliamo il pianto e la solitudine di tanti anziani rimasti soli, perché figli e nipoti non possono permettersi di tornare a casa. Questa non è una fatalità, ma il risultato di scelte politiche sbagliate e dell’assenza di regole che consentono veri e propri abusi, anche da parte di soggetti che dovrebbero svolgere una funzione pubblica e sociale.

“È arrivato il momento di intervenire con decisione – chiosa Mimma Pacifici – per impedire che il diritto alla mobilità e agli affetti venga trasformato in un lusso. Con il nuovo anno, ci auguriamo che chi governa sappia finalmente convertirsi a una politica della normalità, del rispetto e delle vere priorità del Paese.

La dignità delle persone viene prima del profitto.”

Reggio Calabria, 31.12.2025

Mimma Pacifici

Segreteria Generale SPI CGIL

Area Metropolitana Reggio Calabria