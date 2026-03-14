Lo scontro politico al referendum del 22 e 23 marzo sulla giustizia si gioca sul ruolo del Pm e giudici. Ecco come funziona

Italia

Oggi giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine: la magistratura.

Questo significa che:

fanno lo stesso concorso per entrare in magistratura;

appartengono allo stesso organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura;

nel corso della carriera possono passare da giudice a pubblico ministero e viceversa (anche se oggi con alcune limitazioni).

In pratica fanno due mestieri diversi, ma dentro la stessa carriera.

2️⃣ Che cosa farebbe la separazione delle carriere

La riforma propone di creare due carriere completamente separate:

Magistratura giudicante

i giudici, che devono decidere se l’imputato è colpevole o innocente.

Magistratura requirente

i pubblici ministeri (PM), cioè i magistrati che indagano e sostengono l’accusa nei processi.

Con la separazione:

si farebbero concorsi diversi

ci sarebbero organi di governo diversi

non si potrebbe più passare da PM a giudice durante la carriera.

3️⃣ Perché alcuni la vogliono

Chi è favorevole dice che così il processo diventa più equilibrato.

L’idea è questa:

nel processo penale ci sono tre figure:

accusa (PM)

difesa (avvocato)

giudice

Secondo i sostenitori della riforma, il giudice dovrebbe essere totalmente separato da chi accusa, per essere percepito come più imparziale.

4️⃣ Perché altri sono contrari

Molti magistrati e giuristi temono invece che la separazione possa:

indebolire l’indipendenza dei PM

avvicinare troppo i pubblici ministeri al potere politico

cambiare l’equilibrio della magistratura.

In particolare l’Associazione Nazionale Magistrati sostiene che il sistema attuale garantisce meglio l’autonomia della magistratura.

5️⃣ In realtà il punto politico

Dietro il dibattito tecnico c’è anche uno scontro storico tra:

politica

magistratura

che in Italia dura da decenni, soprattutto dopo Mani Pulite negli anni ’90.

✅ In sintesi semplice:

oggi: giudici e PM fanno parte della stessa carriera

con la riforma: diventano due professioni separate