ll Questore di Catanzaro emette un provvedimento di Divieto di Accesso ai locali pubblici nei confronti di un cittadino di Lamezia Terme

Nei giorni scorsi, il Questore di Catanzaro, su segnalazione della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme, ha adottato un provvedimento di Divieto di Accesso ai locali pubblici (DACUR) nei confronti di un cittadino di Lamezia Terme, ritenuto responsabile di gravi disordini e condotte violente verificatisi nei pressi di un esercizio commerciale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande.

L’uomo si è reso autore del reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, avendo rivolto espressioni intimidatorie ai militari della Compagnia di Lamezia Terme durante un controllo effettuato mentre si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol.

A seguito della segnalazione trasmessa alla Divisione Anticrimine, l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza è prontamente intervenuta disponendo, nei confronti del soggetto, il provvedimento di DACUR. Tale misura gli vieta, per la durata di tre anni, l’accesso agli esercizi pubblici e ai locali di intrattenimento situati nelle immediate vicinanze del luogo in cui è stato commesso il fatto.

La misura, nota in ambito giornalistico come “Daspo Willy”, è stata introdotta dall’art. 13-bis del D.L. n. 14/2017 all’indomani del tragico omicidio di Willy Monteiro Duarte, con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza e contenere la pericolosità sociale di soggetti che, frequentando luoghi ad alta concentrazione di persone, potrebbero arrecare pregiudizio all’ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini.

Il comportamento dell’individuo è stato, infatti, ritenuto concretamente idoneo a compromettere la tranquillità e l’incolumità pubblica.

Con la notifica del provvedimento, l’interessato è stato altresì informato che la sua eventuale violazione costituisce reato, punito con la reclusione da uno a tre anni e con una sanzione pecuniaria.

Il rispetto della misura sarà assicurato attraverso un costante controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia, impegnate nella tutela della sicurezza pubblica, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione e alle fasce più vulnerabili della popolazione.