L’Istituto “Gemelli Careri” – Taurianova: scuola aperta al territorio in un rapporto sinergico e orientato al futuro

Sala conferenze gremita, grande partecipazione e un clima di entusiasmo hanno fatto da cornice alla seconda giornata di Open Day dell’Istituto di Istruzione Superiore “Gemelli Careri”, svoltasi sabato 13 dicembre presso la sede dell’Istituto Tecnico di Taurianova, in via F. S. Alessio. Un appuntamento che conferma l’Istituto come realtà ormai pienamente operativa, solida nella promozione di un’offerta formativa variegata e consolidata, punto di riferimento nei territori di Oppido Mamertina e di Taurianova.

La scuola ha aperto le sue porte agli alunni delle classi terminali della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, offrendo l’occasione di conoscere da vicino ambienti, percorsi di studio e opportunità formative, alla presenza di personalità di rilievo del territorio.

Ad aprire i lavori, in qualità di moderatore dell’incontro, è stato il Dirigente Scolastico, ing. Giuseppe Martino, che ha rivolto i saluti istituzionali iniziali, accogliendo ospiti e partecipanti e sottolineando il valore dell’orientamento come momento centrale nel percorso di crescita degli studenti.

Tra gli interventi istituzionali, significativo è stato quello dell’assessore del Comune di Taurianova, dott.ssa Angela Crea che, intervenuta in rappresentanza dell’ente locale più vicino alla scuola, ha portato il saluto del Sindaco, avv. Rocco Biasi. L’assessore ha ribadito l’importanza di un rafforzamento concreto e continuo della collaborazione tra scuola e territorio, ritenuto fondamentale per accompagnare i giovani nella crescita e per migliorare i servizi nel loro complesso.

Nel solco tracciato dall’intervento dell’assessore Crea si è inserita la riflessione del Dirigente Scolastico Giuseppe Martino, che ha sottolineato come sia fondamentale potenziare le partnership tra scuola, università, territorio, enti locali e imprese, così da rendere realmente possibile per gli studenti, una volta conseguito il diploma, la prosecuzione degli studi, la specializzazione nei settori o l’inserimento nel mondo del lavoro in modo qualificato e coerente con le competenze acquisite.

Di grande spessore anche l’intervento dell’onorevole prof.ssa Angela Napoli, taurianovese, con una lunga e significativa carriera politica alle spalle, ma profondamente legata al mondo dell’istruzione, vissuto in prima persona sia come docente sia come Dirigente Scolastico. La prof.ssa Napoli ha voluto orientare la propria riflessione sul valore formativo della scuola, intesa come presidio culturale e sociale imprescindibile per la crescita delle nuove generazioni.

A margine dell’incontro, sono stati inoltre riconosciuti i meriti scolastici di due studenti, premiati con la borsa di studio “Igino Betti” per l’anno scolastico scorso e con un tablet offerto dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, a testimonianza dell’attenzione dell’Istituto verso l’eccellenza e il merito.

L’organizzazione del convegno e dell’intera giornata di Open Day è stata curata con professionalità dal prof. Giuseppe Cutrupi, docente e referente per l’orientamento scolastico, con il coinvolgimento attivo del corpo docente. Presenti, tra gli altri, il primo collaboratore del Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Gabriella Saladino, il secondo collaboratore del Dirigente Scolastico, prof. Antonino Borgese, e il responsabile del plesso ITCG, prof. Roberto Bellantone.

La giornata ha permesso a numerosi ragazzi e alle loro famiglie di visitare la scuola, i laboratori e la palestra, osservando da vicino ciò che gli studenti quotidianamente studiano, producono e vivono. Particolarmente apprezzabile è stato il caloroso contributo delle studentesse e degli studenti dell’ITCG e dell’IPAA, che hanno curato l’allestimento degli ambienti e accolto gli ospiti con entusiasmo, testimoniando una scuola vissuta con naturalezza e orgoglio.

Si conclude così la prima tornata di Open Day dal titolo “Esperienze che contano e raccontano”, ma la Dirigenza e il suo staff sono già al lavoro per proseguire su questa strada. Nuovi appuntamenti sono in programma per gennaio 2026: a Oppido Mamertina (Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Industriale) e a Taurianova (Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri e Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente), nel segno di una scuola sempre più aperta, inclusiva e proiettata verso il futuro.