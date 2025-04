L’Istituto comprensivo di Delianuova aderisce al progetto “Il risparmio che fa scuola” 

Il progetto di Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), alla sua seconda edizione, ha come obiettivo quello di formare le nuove generazioni alla cittadinanza economica, attraverso la promozione della cultura del risparmio, sia dal punto di vista strettamente finanziario sia come salvaguardia dell’ambiente.

Dopo il successo della prima edizione (2018/2021), che ha visto il coinvolgimento di circa 600.000 studenti di oltre 18.000 scuole, la nuova edizione si svilupperà nell’arco di cinque anni e coinvolgerà un milione di studenti di tutti e tre i gradi di istruzione.

Il programma, con la collaborazione degli insegnanti prevede l’ideazione di percorsi didattici trasversali e multidisciplinari che aiuteranno i giovani, coinvolgendo anche le loro famiglie, ad agire come persone responsabili, consapevoli e impegnate in una società sempre più complessa e in costante mutamento.

A livello Italia, le classi, per un totale di 220.000 studenti per i tre gradi di istruzione scolastica, hanno ricevuto un kit didattico dedicato, con i materiali a supporto della formazione. A seconda del grado sono stati distribuiti un gioco da tavola, album da compilare a casa con la famiglia. magazine dedicato ai diversi temi trattati nel percorso formativo che non si ferma solo ai materiali cartacei. Nel portale online ilrisparmiochefascuola.com si ha accesso a diversi strumenti: videogiochi, podcast, video formativi presentati da divulgatrici scientifiche.

Per gli studenti del triennio è inoltre disponibile un percorso e-learning di 30 ore di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) che favorisce lo sviluppo, anche in autonomia, di competenze di educazione finanziaria e imprenditoriali.

I docenti sono supportati nella conduzione di questo percorso attraverso un corso di formazione online della durata di 40 ore, asincrono, gratuito e riconosciuto dal Ministero ai sensi del D.M. 170 del 21 marzo 2016 e da una Guida Teorica digitale che riassume i temi del progetto e la struttura del corso. Inoltre, all’interno di ogni kit, per i docenti è stata fornita una guida operativa cartacea, specifica per i diversi gradi di istruzione.

“Con la classe coinvolta nel progetto abbiamo affrontato tre aree tematiche fondamentali: la finanza personale, il risparmio e gli investimenti. Oltre ad insegnare le tecniche è fondamentale creare abitudini di risparmio durature sin dalla giovane età, ciò significa stabilire obiettivi di risparmio chiari e promuovere la responsabilità finanziaria. Ad esempio, si possono incoraggiare i più piccoli a risparmiare per un gioco desiderato o per un evento speciale: ciò consente loro di comprendere l’importanza di pianificare per il futuro e di compiere scelte oculate per raggiungere gli obiettivi desiderati.” Il commento di Antonella Luppino, docente referente del Progetto presso l’Istituto Comprensivo di Delianuova, in provincia di Reggio Calabria dove l’iniziativa ha riscosso molto successo coinvolgendo 17 alunni della scuola.

I contenuti del progetto sono quelli prescritti dalle Linee guida 2024 per l’insegnamento dell’educazione civica previste dal MIM: centralità dello studente, trasversalità delle proposte, riscontro delle attività nell’esperienza reale, riferimento costante alla Costituzione come fondamento della convivenza e del patto sociale nel nostro Paese, attenzione al lavoro come diritto, dovere e valore, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita degli studenti nei diversi gradi di scuola.

Sui temi dell’educazione finanziaria e assicurativa e della pianificazione previdenziale l’attenzione è indirizzata anche verso l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e la valorizzazione e tutela del patrimonio privato (finanza personale, risparmio, investimento).

Lo sguardo si allarga verso ambiti quali, la sostenibilità e la parità di genere, apparentemente laterali, ma che nel quotidiano risultano fondamentali per una visione complessiva del mondo del Risparmio.

I giovani possono così maturare comportamenti indipendenti, attivi e responsabili nei confronti del futuro individuale, sociale e del pianeta, in linea con quello che attualmente è anche un obiettivo strategico dell’Unione Europea.