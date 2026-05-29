Liste attesa: Esposito, “Calabria tra prime Regioni d’Italia, meglio di Lombardia, Emilia e Piemonte”
Mag 29, 2026 - redazione
“Le liste d’attesa sono un problema in tutta Italia, ma se si confrontano le performance della Calabria con quelle delle altre Regioni ci si rende conto che la Calabria non è tra le ultime, ma è anzi tra le prime Regioni d’Italia.
La Calabria è sesta per quanto riguarda le prime visite e ottava per gli esami diagnostici, facendo – in queste classifiche – meglio di Regioni d’eccellenza come la Lombardia, l’Emilia Romagna, o il Piemonte.
Questo non significa che non ci sia ancora tanto da fare – tutti noi sappiamo che il percorso è ancora lungo -, ma i dati odierni diffusi da Agenas sono la dimostrazione che il lavoro fatto in questi anni in Calabria – in particolare sull’appropriatezza e l’organizzazione delle agende – sta cominciando a dare i propri frutti, migliorando i servizi sanitari calabresi e anche la loro reputazione a livello nazionale”.
Così Ernesto Esposito, direttore generale del Dipartimento Salute e servizi sanitari della Regione Calabria.