Lina Maiolo entra nell’Ordine dei giornalisti: riconoscimento a una professionista attenta e rigorosa

Di Clemente Corvo



L’ingresso di Lina Maiolo nell’Ordine dei giornalisti rappresenta un traguardo significativo nel suo percorso professionale, segnato da rigore, attenzione ai dettagli e rispetto per le persone al centro delle sue narrazioni.

Nel suo lavoro emergono con chiarezza elementi fondamentali della buona informazione: la cura nella selezione delle fonti, la verifica accurata delle notizie e uno stile di scrittura chiaro, essenziale e accessibile ai lettori. Caratteristiche che testimoniano una solida impostazione deontologica e una particolare sensibilità giornalistica.

L’iscrizione all’Ordine non si configura quindi come una semplice formalità amministrativa, ma come il riconoscimento di un metodo di lavoro strutturato e responsabile, in linea con i valori della professione.

Per Lina Maiolo si apre ora una nuova fase del suo percorso. L’augurio è che possa continuare a contribuire al dibattito pubblico con la stessa serietà, equilibrio e passione per i fatti che hanno contraddistinto il suo lavoro fino ad oggi.

Alla collega vanno le congratulazioni della redazione di Approdo Calabria, guidata dal direttore Luigi Longo.