l’IIS di Vibo rappresenterà l’Italia a Pechino, Micheli alla presentazione del progetto “Think, Move, Control… Technology at the service of Disability” 

L’assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli, è intervenuta alla presentazione del progetto “Think, Move, Control… Technology at the service of Disability”, con cui l’Istituto di istruzione superiore Itg, Iti e Ite di Vibo Valentia è stato selezionato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per rappresentare l’Italia alla 45ª edizione della Beijing Youth Science Creation Competition (BYSCC), che si terrà a Pechino dal 25 al 29 marzo.

Il progetto, che coinvolgerà gli studenti dell’istituto, si concentra sull’applicazione delle tecnologie a supporto della disabilità, un ambito che si distingue per innovazione e impatto sociale.

L’assessore Micheli, nel corso dell’incontro che si è svolto nella sede dell’Iis vibonese, ha espresso il suo profondo orgoglio e il sostegno dell’intera Giunta regionale a questa importante e prestigiosa competizione.

“Rivolgo innanzitutto il saluto del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che mi ha incaricata di esprimere la vicinanza e il sostegno dell’intera Giunta regionale a questa straordinaria esperienza. La Regione Calabria – ha proseguito l’assessore all’Istruzione – vuole investire nei giovani, nella scuola, nell’innovazione e nella valorizzazione del talento, riconoscendo che il futuro del nostro territorio dipende dalla qualità della formazione e dalle opportunità che i nostri studenti hanno di competere a livello internazionale. In tal senso, c’è una forte sinergia con la direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale, Loredana Giannicola, con la quale stiamo sviluppando una serie di iniziative per il riconoscimento del merito dei nostri studenti”.

“Pertanto – ha ribadito Micheli – la partecipazione a una competizione scientifica di così alto profilo rappresenta non solo un traguardo prestigioso per il vostro Istituto, ma un motivo di orgoglio per tutta la Calabria. Rivolgo, quindi, un particolare riconoscimento agli studenti, che saranno ambasciatori non solo della loro scuola, ma dell’intera comunità calabrese”.

“Ogni traguardo raggiunto sarà una vittoria condivisa” ha aggiunto l’assessore, esortando i ragazzi “a vivere questa esperienza con entusiasmo, responsabilità e orgoglio”.

Un ringraziamento speciale lo ha, poi, rivolto ai docenti e alla dirigente scolastica dell’Iis Maria Gramendola “per la loro dedizione e professionalità nel guidare i ragazzi lungo un percorso educativo che va oltre i confini tradizionali dell’aula”.

L’assessore ha anche ricordato l’incontro avuto recentemente a Roma con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dove ha ribadito l’importanza di rafforzare il dialogo istituzionale e di sostenere percorsi di eccellenza come quello proposto dall’Istituto di Vibo Valentia.

“La Regione Calabria – ha concluso l’assessore Micheli – continuerà a essere al vostro fianco, investendo con determinazione sui giovani e sulla scuola, motore autentico di sviluppo e di futuro. L’Istituto di istruzione superiore Itg, Iti e Ite di Vibo Valentia rappresenta non solo un’eccellenza educativa, ma un faro di innovazione, impegno sociale e proiezione internazionale, testimoniando il valore del sistema scolastico calabrese a livello globale. Sono sicura che la Beijing Youth Science Creation Competition sarà per gli studenti e il corpo docente un’esperienza ricca di soddisfazioni e successi anche futuri”.