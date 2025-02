Liceo Scientifico “Michele Guerrisi”, Cittanova (RC) vince il Primo Premio Ex Aequo al concorso SenatoAmbiente

Martedì 21 gennaio u.s., a Roma, nell’Aula di Palazzo Madama, alla presenza del Presidente, del Senato della Repubblica, avv. Ignazio La Russa, del Vice Presidente, Gian Marco Centinaio e di diversi Senatori, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso Senato e Ambiente, a.s. 2023.2024, bandito annualmente dal Senato della Repubblica, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, vinto per la terza volta consecutiva, dal Liceo Scientifico del Polo Liceale “Guerrisi – Gerace” di Cittanova, diretto dalla Dirigente Scolastica, avv. Clelia Bruzzì. Si tratta di un concorso-progetto che impegna gli studenti e le studentesse a individuare una questione di interesse ambientale su cui ritengono sia opportuno intervenire, per poi svolgere in classe e sul territorio un’attività di ricerca, approfondimento e analisi nelle forme dell’indagine conoscitiva, con predisposizione di un documento conclusivo. Gruppi di studenti e studentesse delle classi 4A, 4B, 4D, 4E, 4I, 4L del Liceo Scientifico Cittanovese hanno svolto un’indagine conoscitiva sull’illegalità ambientale ai danni del mare e delle coste italiane, in particolare, quelle del territorio calabrese dal titolo: “Noi non ci voltiamo dall’altra parte: il mare è di tutti!”, grazie alla quale hanno potuto dialogare con rappresentanti di Legambiente, Arpacal, Guardia Costiera, Carabinieri, ingegneri, imprenditori ed effettuare sopralluoghi presso laboratori universitari, porti, fiumi, di cui hanno campionato le acque. A conclusione del percorso, hanno acquisito la consapevolezza che l’uomo è il principale artefice dei danni al mare e che Istituzioni e cittadini, ciascuno per la propria parte, devono attivarsi, perché ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini (cit.)