L’evoluzione delle scommesse sportive tra innovazioni e tecnologia

Le scommesse sugli eventi agonistici affondano le proprie radici nel tempo. Si pensa che già i greci erano soliti scommettere sugli incontri sportivi, come le Olimpiadi, e che poi questo passatempo sia giunto a Roma. Da quel momento la sua diffusione ha seguito il corso della storia per approdare ai giorni nostri.

Durante questi lunghi anni la parola “scommettere” voleva semplicemente significare: puntare del denaro su chi potesse vincere o perdere un determinato incontro. Oggi il mondo del betting si è evoluto, e non poco, dando vita a una lunga serie di opzioni di scommessa, come ad esempio il quasi marcatore eurobet. Si tratta della possibilità di giocare non solo su chi semplicemente potrebbe vincere il match, ma anche, in questo caso, di prevedere se un attaccante segnerà o calcerà almeno 3 palle in direzione dello specchio.



Naturalmente questo è solo un esempio e di opzioni di scommessa, come potrai immaginare, ne esistono migliaia. Dare la possibilità di scommettere oltre il risultato è stata una mossa vincente per tutte le grandi aziende che dominano il settore del betting. In questo modo sono riuscite a rendere il betting molto più coinvolgente. Anche se, come vedrai in questo articolo, questa non è stata certo l’unica mossa vincente.

L’innovazione a portata di mano

Senza troppi giri di parole, la grande innovazione che ha svoltato il mondo del betting e, soprattutto, del gioco d’azzardo è stata l’avvento delle piattaforme online. I grandi marchi hanno intuito che i giocatori volevano giocare ovunque e in qualsiasi momento, senza dover cercare e raggiungere una ricevitoria. Tra l’altro il gioco d’azzardo è pur sempre un gioco, ed è giusto che gli appassionati vi si dedichino ogni qualvolta ne abbiano voglia.

Che tu sia in pausa, alla fermata dell’autobus, della metro, persino mentre stai guardando una partita sul tuo divano, oggi hai la possibilità di puntare le tue scommesse. Per farlo ti basta accedere al tuo conto tramite un pc o un dispositivo mobile, come smartphone e tablet. E proprio questi ultimi hanno dato grande risalto al gioco d’azzardo online.

Puoi immaginare come, pian piano, i dispositivi mobili diventeranno strumenti sempre più popolari per il betting online. I centri scommessa fisici di gioco saranno gradualmente abbandonati, per essere completamente rimpiazzati dalle più comode piattaforme online. Ciò ci viene confermato anche dal modus operandi dei siti per il gioco d’azzardo.

Pixabay

Più domanda, ma soprattutto più offerta

Affinché un qualsiasi mercato spicchi il volo è necessario che la domanda e l’offerta siano sempre crescenti. In questo caso possiamo notare come le piattaforme da gioco online stiano investendo concretamente in questo settore. I siti online infatti si aggiornano costantemente, ricorrono alle più avanzate tecnologie e cercano di soddisfare i bisogni degli utenti.

Ti sarà capitato di notare che moltissimi siti e piattaforme, soprattutto quelle più accreditate, lavorano per tenere al sicuro i dati dei propri clienti. Utilizzano i maggiori metodi di pagamento conosciuti, da Visa e Mastercard, ai portafogli online come Skrill e Neteller. Adottano protocolli di crittografia per proteggere tutti i dati e acquistano licenze presso enti nazionali, come ad esempio l’ADM italiana o gli stati come Cipro, Regno Unito o Curacao.



L’Italia riconosce le certificazione ottenute dagli stati qui sopra riportati, dunque giocare su un sito scommesse con una di queste licenze straniere è assolutamente legale. Le piattaforme di gioco online, tuttavia, stanno investendo soprattutto per quanto riguarda la proposta. Non solo giochi, partite e campionati su cui scommettere, ma soprattutto nuove opzioni di scommessa.



Ti basta pensare che solo tra il 2020 e il 2022, la spesa italiana relativa al gioco d’azzardo a distanza è aumentata di oltre il 40%. Oggi, insomma, puoi veramente sbizzarrirti e giocare su tantissimi eventi, come calci d’angolo, cartellini gialli, tiri in porta, ecc. Un altro aspetto su cui le piattaforme da gioco stanno dedicando molte attenzioni è il reparto bonus e promozioni, con tantissime offerte dedicate agli utenti.

Pixabay

Finchè c’è passione, c’è gioco e divertimento

Naturalmente ciò che aiuta la crescita del gioco e delle scommesse è la costante crescita della passione. Per quanto riguarda l’amore per gli sport, in Italia siamo imbattibili. Secondo alcune stime, gli italiani maggiorenni che seguono il calcio sono circa 34 milioni, ovvero il 69% della popolazione. Ciò crea un business di introiti da capogiro.

Ma agli italiani non piace soltanto seguire le partite ma tutto quello che circonda il mondo del calcio. Ad esempio pronostici, conferenze stampa ed eventi come “Il calcio è arte” un doppio appuntamento tenutosi a Reggio Calabria con ospiti quali Andrea Barzagli, campione del mondo e pluri vincitori di campionati con la Juventus, e il giornalista Alessandro Alciato. Durante queste due serate di calcio si è parlato soprattutto della Reggina.

Questo è soltanto un esempio di come la passione degli italiani per il calcio riesce a generare introiti anche con eventi distaccati dalle semplici partite. Naturalmente, in questo discorso rientra anche il merchandising dei club, i diritti televisivi, il mondo della cronaca sportiva, da sempre seguitissima, o il fantacalcio, il gioco fantasy sul calcio particolarmente amato in Italia.

Di tutti questi elementi, tuttavia, ciò che realmente pesa in positivo sulle casse dei club sono i diritti televisivi. Ovvero le cifre che incassano dalle grandi aziende televisivi e di streaming per poter trasmettere le partite, che variano di squadra in squadra. Loro insieme agli accordi di sponsorizzazione sono il vero motore dell’economia del calcio. Oggi la squadra che in Italia ne incassa di più è l’Inter, con ben oltre i 100 milioni di Euro.

La passione nel cuore e il gioco nella propria mano

Il mondo delle scommesse online sta conquistando sempre più utenti. Complice la sua facile reperibilità è l’ottima offerta proposta. La vera sfida è quella di seguire le previsioni ed aumentare il proprio giro d’affari, riuscendo ad essere sempre competitiva. Soprattutto il mondo del betting deve sperare che la passione per lo sport non cali, o peggio, svanisca.