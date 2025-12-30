L’europarlamentare Giusi Princi visita l’azienda agricola Lucisano: “Calabria esempio virtuoso di agricoltura in Europa”

“La Calabria rappresenta in Europa un esempio virtuoso per l’agricoltura, capace di coniugare identità, innovazione e qualità delle produzioni”. Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, che ha visitato l’azienda agricola Lucisano, attiva da oltre un secolo a Lazzaro (Motta San Giovanni) e in altre località della città metropolitana di Reggio Calabria.

“L’azienda Lucisano – prosegue – è una realtà che interpreta in modo concreto il rapporto tra territorio, ricerca e visione produttiva. Competenze, know-how e particolari condizioni climatiche rendono possibile la coltivazione di frutti tropicali che conservano le medesime qualità organolettiche dei luoghi d’origine, dimostrando come il Mediterraneo possa dialogare con il mondo senza perdere autenticità. Si tratta – evidenzia – di un modello capace di coniugare sostenibilità ambientale, diversificazione e valore economico. Una dimostrazione concreta di come l’agricoltura del Sud possa collocarsi al centro delle strategie europee sulla sicurezza alimentare e sulla qualità delle produzioni. In questo quadro, inoltre, assume un ruolo centrale il bergamotto di Reggio Calabria, prodotto unico ed espressione identitaria del territorio. Il bergamotto – sottolinea l’europarlamentare calabrese – è simbolo della nostra terra e unisce tradizione, proprietà benefiche per la salute e un potenziale strategico in diversi settori come quello agroalimentare e quello cosmetico. Non è solo un’eccellenza agricola, ma un patrimonio culturale ed economico che merita piena tutela e valorizzazione. La presenza di colture come l’annona, le nespole e altri prodotti – prosegue – racconta una biodiversità viva, custodita e resa produttiva con intelligenza e rispetto. I miei complimenti a Pierdomenico Lucisano, a Loredana Repaci e ai loro splendidi ragazzi Pietro, Francesco e Ritamelia per la passione, la competenza e la dedizione con cui portano avanti un progetto agricolo di altissimo profilo, capace di coniugare tradizione, innovazione e valorizzazione della cultura identitaria della Calabria, grazie anche al Museo dedicato alla lavorazione del bergamotto allestito in azienda. È questa la direzione – conclude Giusi Princi – su cui l’Europa deve investire: sostenere le realtà agricole che trasformano le specificità locali in valore, sviluppo e opportunità, perché il Sud Italia rappresenta uno spazio centrale del futuro agricolo europeo”.