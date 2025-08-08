Lettera minatoria alla parlamentare pentastellata Baldino, “Tra poco non ti divertirai più”

«Vittoria si è divertita coi vitalizi? Fra poco non si divertirà più». È questo l’inquietante contenuto di una lettera minatoria inviata alla deputata del Movimento Cinque Stelle, Vittoria Baldino.

La parlamentare ieri è tornata a casa dalla sua famiglia, a Paludi, comune dell’hinterland di Corigliano Rossano ed ha dovuto fare i conti con questo messaggio minaccioso recapitato, però, al padre, sindaco di Paludi, all’indirizzo del municipio.

Occhiuto: solidarietà a Baldino per vile intimidazione, democrazia è confronto

“Solidarietà a Vittoria Baldino e alla sua famiglia per la vile e ignobile lettera minatoria ricevuta.

Ogni forma di intimidazione e di odio va respinta con fermezza.

La democrazia vive di confronto, mai di minacce“.