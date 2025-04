Legge sui Marina resort, approvato il regolamento attuativo. Il proponente Antonio Lo Schiavo: «Giornata storica per il settore diportistico calabrese»

«La Giunta regionale della Calabria ha approvato, nella seduta dello scorso 11 aprile, il regolamento di attuazione della Legge regionale n. 26/2022 “Disciplina dei Marina resort”, pensata per incentivare il turismo diportistico nei porti calabresi. Con il via libera dell’Esecutivo e la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria, la legge diviene finalmente operativa e giunge a compimento un articolato iter che, da oggi in poi, fornirà un fondamentale strumento a tutti gli operatori del settore. Si può certamente affermare che si tratta di una giornata storica per il turismo e la nautica da diporto calabrese».

Lo dichiara il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo misto – Liberamente progressisti, commentando la pubblicazione sul Burc del regolamento attuativo della sua legge sulla Disciplina dei Marina resort, approvata dal Consiglio regionale nel 2022.

«Si tratta – aggiunge Lo Schiavo – di una legge che punta alla valorizzazione dello straordinario patrimonio turistico costiero della nostra regione e dei suoi porti turistici che, ora, saranno più competitivi nello scenario nazionale e non solo. Da oggi, infatti, i porti calabresi potranno ottenere gli stessi vantaggi fiscali riservati alle strutture ricettive all’aria aperta, come quelli già in vigore in molte regioni italiane e in altre aree del bacino del Mediterraneo, competitor del nostro turismo. Iva ridotta al 10 per cento, ma non solo. Si introduce infatti anche una classificazione di qualità che rappresenterà un obiettivo cui tendere e, al tempo stesso, un formidabile richiamo dal punto di vista turistico. Nel dettaglio, infatti, il regolamento, oltre a definire i requisiti per l’esercizio dell’attività, fornisce i requisiti e le modalità per la classificazione delle strutture, che viene articolata in tre categorie contrassegnate con il simbolo dell'”ancora marina” in numero da una a tre. Si definiscono inoltre le modalità per l’attribuzione del “fiocco azzurro”, marchio riservato ai Marina resort che abbiano ottenuto il livello di classificazione delle tre ancore».