 Lega Calabria, la consigliera comunale di Crotone Cavallo resta nel partito

“Dopo aver avuto delle

interlocuzioni positive con il vicesegretario della Lega Claudio

Durigon, e con la commissaria del partito in Calabria Valeria

Sudano, la consigliera comunale di Crotone Marisa Luana Cavallo

rimane nella Lega. Continuerà il suo percorso all’interno del

partito e al fianco di Matteo Salvini il quale considera

prezioso il ruolo della consigliera Cavallo nella classe

dirigente calabrese del Carroccio. La Lega Calabria prosegue

nella sua attività politica e amministrativa con serietà,

coerenza e senso di responsabilità nei confronti dei cittadini”.

Così una nota della segreteria della Lega Calabria. (ANSA).