Lega Calabria, la consigliera comunale di Crotone Cavallo resta nel partito
Mar 07, 2026 - redazione
“Dopo aver avuto delle
interlocuzioni positive con il vicesegretario della Lega Claudio
Durigon, e con la commissaria del partito in Calabria Valeria
Sudano, la consigliera comunale di Crotone Marisa Luana Cavallo
rimane nella Lega. Continuerà il suo percorso all’interno del
partito e al fianco di Matteo Salvini il quale considera
prezioso il ruolo della consigliera Cavallo nella classe
dirigente calabrese del Carroccio. La Lega Calabria prosegue
nella sua attività politica e amministrativa con serietà,
coerenza e senso di responsabilità nei confronti dei cittadini”.
Così una nota della segreteria della Lega Calabria. (ANSA).