Caro Cristian Guerrisi…sei un bravo ragazzo e ti impegni – con l’aiuto del tuo papà – a fare l’assessore all’ambiente. Ma sul sito istituzionale del Comune di Gioia Tauro – non ti fare scrivere sciocchezze da chi fa dell’odio la sua cifra personale quotidiana. La scrivana lo fa da circa due anni verso Aldo Alessio e – sempre per buon peso ed appena gliene capita occasione – verso la mia Persona. Ma, caro Cristian, purtroppo è bene che tu ti accorga che trascina te ad assumere responsabilità che non hai , per evitare le proprie.

Io, come sai, ti conosco poco..Ti so solo persona educata e rispettosa. E che le cose che vengono scritte al tuo posto – e per come sono scritte – non vengono né da tue convinzioni nè – scusami tanto – dalle tue note difficoltà ..e qui mi fermo.

Però, vedi, fare mettere il tuo nome in comunicati del sito istituzionale del Comune può essere grave, quando chi scrive non ha la prudenza delle parole né delle espressioni usate.

Vedi, parlare male di Aldo Alessio è facile. Lo è sempre stato perché non è un mafioso da cui puoi aspettarti reazioni pesanti e perché lui conosce solo le regole della legge e – alle offese- risponde solo con quelle .

Ma la storiella raccontata dalla tua scrivana secondo la quale le colpe del mondo sono di Aldo Alessio deve finire . E la tua scrivana sa perfettamente perchè, per come, per quando e per quanto.

E te lo dico come cittadino, non come unico avvocato di Aldo Alessio..chiamato sempre in ballo malgrado io non sia mai entrato in questi quasi due anni in nessuna polemica politica.

Pensaci un po’, caro Cristian: Aldo Alessio – quando ha preso su di sé la croce della Città – ha ereditato solo 60 milioni circa di dissesto e ci ha messo il pazzo coraggio di farvi fronte . La sua Amministrazione ha avuto in consegna la metà del personale, funzionari apicali mancanti o ingalerati , la impossibilità di fare assunzioni e quant’altro. Mai, però, ha pensato di farsi stampella di quelle gravissime responsabilità non sue e nelle quali anche la tua scrivana, per limitato periodo, ha avuto ruoli ( sempre ufficialmente marginali o nascosti, si intende). Allora bisognava – in silenzio, senza rumore ma con determinazione – aiutare la città ad uscire dai guai, a dare all’Ente i bilanci mancanti e che nessuno aveva avuto il coraggio di dare . E questo per consentire di dare un futuro alla città , di avere credito presso il Ministero delle Finanze e dell’Interno, e mentre la terna commissariale per la liquidazione del dissesto, in carica dal 2017, non riusciva a venirne a capo ( ancora sostanzialmente la terna è nel Comune). E Aldo Alessio lo ha fatto, con disciplina ed onore.

E quando, sempre in aggiunta ai disastri ereditati sono venuti i disastri del COVID, Aldo Alessio non si è tirato indietro, assicurando alla Città ogni possibile difesa. E quando con il PNNR si sono aperte possibilità incredibili di rifare la Città, l’Amministrazione Alessio ha colto l’occasione con progetti esecutivi per 72 milioni di euro e finanziamenti già erogati per 35 milioni di euro. Oggi tutti i cantieri aperti sono frutto di quel lavoro e di quell’impegno. Ed oggi la speranza è che queste opere e questi progetti non siano vanificati dalle mazzette e dal malaffare che nel recente passato, hanno mortificato la Città e l’Ente. Ma anche di tutte le opere in corso la tua maggioranza già se ne appropria. Taglierete – me lo auguro per le opere e per la città – i nastri degli altri.

Vedi, Caro Assessore, la tua scrivana non ha mai detto una parola su queste verità. Le conosce da dentro. Forse ha motivo di temerle. Ma è certo che ogni parola di denigrazione o di offesa nei confronti del solo Sindaco Alessio – quattro volte eletto Sindaco dal Popolo Gioiese , Cavaliere della Repubblica, autorevole scrittore di ben 10 libri e riconosciuta Autorità Morale della Citta’ – oltre che vergognoso – si appalesa quale arma di distrazione di massa e cortina fumogena sui propri guai. Ti risulta che abbia mai parlato delle amministrazioni Dal Torrione, Pedà, dei Commissari Prefettizi, del caro Bellofiore, dei commissari straordinari? NO ! Parla solo di Aldo Alessio che , per quanto la riguarda ha avuto solo la occasione (che fortuna !!!) di sottoscrivere come Sindaco i contratti di lavoro della sua famiglia.

Caro Assessore, naturalmente scrivo a Te perché tu, ufficialmente ed in un sito istituzionale, mi metti in mezzo. Fai di più: cerchi di mettere in mezzo un mio fratello. Sai di dire cose non vere e delle quali dovrai scusarti e che perderai all’evidenza. Apparteniamo ad altra razza e lo sai bene. Per quanto mi riguarda considero offensivo sol che si pensi che io possa nascondermi dietro falsi nomi. Avete già tentato attribuendomi un “Gianni Small” ( o come si chiama)…ora ci provate ( e lo fanno fare a te) con altri nomi . Fino adesso ho avuto pazienza. E non l’ho persa. Ho bel altra opinione di me , della mia storia..e del mio tempo .

Ma..Cristian, non ti fare mettere nei guai .

Avv.Giuseppe Macino