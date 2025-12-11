Laureana di Borrello, il Consigliere Comunale Antonio Nicolaci nuovo Commissario cittadino della Lega Calabria

Dopo il grande risultato ottenuto alle recenti consultazioni regionali, la Lega Calabria prosegue nel suo percorso di radicamento e riorganizzazione territoriale. Infatti, il Consigliere Comunale di Laureana di Borrello Prof. Antonio Nicolaci è stato nominato nuovo Commissario cittadino della Lega Calabria dal Commissario Provinciale del Partito Giuseppe Mattiani.

Queste le Sue prime dichiarazioni dopo la nomina ricevuta:

“Un riconoscimento che mi rende orgoglioso e che premia il grande lavoro fatto in questi mesi insieme al Consigliere Regionale Mattiani, cui va il mio più sentito ringraziamento. Quello del Consigliere Mattiani è un riferimento politico importante. Una guida sempre presente e attenta. Grazie al Suo lavoro ci stiamo radicando sempre di più sul territorio, anche su Laureana di Borrello dove alle ultime elezioni regionali la Lega Calabria ha ottenuto il 17,18%. Un risultato davvero incredibile che premia la concretezza di una azione politica seria e decisa. Indi, ricevere questa importante nomina è per me motivo di grande soddisfazione.”

Congratulazioni anche da parte del Commissario Regionale Filippo Mancuso e del Commissario Provinciale Giuseppe Mattiani, particolarmente soddisfatti di un partito che continua a crescere:

“Si continua a realizzare il programma di radicamento territoriale avviato mesi addietro. Continuiamo a rafforzarci con dei profili di grande valore. Siamo soddisfatti per quanto fatto sino ad oggi, ma non ci fermiamo. Il nostro progetto politico va avanti. Congratulazioni al Prof. Nicolaci e buon lavoro. Così il Presidente Mancuso. “La nomina di Antonio Nicolaci rappresenta il giusto riconoscimento per il grande lavoro che sta portando avanti sul territorio. La Sua azione politica è tangibile e i Cittadini di Laureana di Borrello sanno di poter contare su una persona per bene, preparata e sempre presente. Antonio Nicolaci, infatti, oltre ad essere un giovane Consigliere Comunale, con delega alla valorizzazione del centro storico attento agli interventi di rigenerazione urbana, tutela del patrimonio storico‐architettonico e sviluppo culturale, con un approccio orientato alla pianificazione strategica e alla valorizzazione delle risorse locali, è docente e musicista professionista. Ha conseguito il Laurea AFAM e un Master di I livello presso il Conservatorio di Milano ed ha già sviluppato collaborazioni con artisti di fama internazionale e partecipazioni televisive su reti nazionali e internazionali. Parallelamente è laureando in architettura con spiccate competenze nella progettazione, nella gestione del territorio e nel settore edilizio. Insomma, un grande profilo che ci aiuterà con sempre maggiore impegno ad affrontare le sfide che ci attendono da qui in avanti.”. Conclude il Commissario Mattiani.