“Un altro cantiere, un altro passo avanti per Cinquefrondi. E’ partito l’intervento di messa in sicurezza e valorizzazione del ponte sul fiume ‘Sciarapotamo’, uno degli ingressi principali del nostro paese. Un’opera fondamentale che unisce sicurezza, viabilità e bellezza. Non solo sistemiamo il ponte, ma miglioriamo tutta la strada, rendendola più decorosa, più sicura, più bella. […]