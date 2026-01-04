Lamezia Terme, un ferito in un incidente stradale



Incidente stradale nel comune di Lamezia Terme – intervento dei Vigili del Fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta alle ore 11:20 circa in via Giorgio La Pira, nel comune di Lamezia Terme, a seguito di un incidente stradale.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat Stilo. A seguito dell’impatto, la Fiat Panda si è ribaltata su un fianco, occupando parte della carreggiata. Il conducente della Fiat Panda è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 e successivamente trasportato presso una struttura ospedaliera per accertamenti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza dell’area interessata e dei veicoli coinvolti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. La circolazione stradale ha subito temporanei rallentamenti