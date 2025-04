Lamezia Terme, l’avvocato Luisa Cimino sostiene la candidata a Sindaco Doris Lo Moro nella lista “Era Ora”

Il senso del dovere intriso di voglia di combattere per la propria terra, ha spinto Luisa Cimino, avvocato amministrativista, a candidarsi a sostegno di Doris Lo Moro alle elezioni amministrative che vedranno i cittadini di Lamezia Terme impegnati il 25 e 26 maggio 2025. Candidata al Consiglio Comunale con la lista civica “Era Ora”, è pronta a dare un contributo tecnico-giuridico all’amministrazione cittadina.

<<Molte sono le criticità che avvolgono da anni la città di Lamezia Terme, tra queste le discariche a cielo aperto, la perdita di importanti fondi nazionali ed europei, la difficoltà di attrarre turismo ed investimenti. Dopo anni di libera professione e continua formazione, ho deciso di mettere a servizio della mia comunità le mie competenze che consentirebbero di creare progetti atti risolvere nel tempo tali criticità, per poi potersi dedicare a nuove opportunità e fare emergere, finalmente, tutto il potenziale del territorio lametino.

Credo che sia necessario eliminare tutto ciò che fisicamente e metaforicamente sta distruggendo la nostra città, effettuando una vera e propria riorganizzazione dell’intero apparato amministrativo, per poter far rispondere delle proprie azioni ogni Ente, poiché i cittadini hanno bisogno di soluzioni, non di vane promesse.

Lamezia ha bisogno di competenza e serietà per questo ho creduto fin da subito al progetto politico di Doris Lo Moro, sostenendolo per contribuire a realizzarlo>>.