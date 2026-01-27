L’allenatore taurianovese Domenico Zito alla guida della Polisportiva Gioiese

La Polisportiva Gioiese è lieta di annunciare l’ingaggio di Domenico Zito come nuovo allenatore della prima squadra.

Tecnico di comprovata esperienza, mister Zito vanta un percorso professionale di assoluto livello. In carriera ha guidato con successo le giovanili della Reggina, la Primavera del Catanzaro, oltre alle prime squadre di Palmese in Eccellenza, Locri e Cittanovese in Serie D, distinguendosi per competenze tecniche, capacità gestionali e qualità umane.

I co-presidenti Simona Romeo e Tonino Polimeni, insieme a tutto lo staff tecnico e dirigenziale, danno il benvenuto a mister Zito, certi che saprà mettere al servizio della Gioiese competenza, passione e dedizione, contribuendo alla crescita del progetto viola.

L’allenatore dirigerà, già da oggi, la ripresa degli allenamenti.