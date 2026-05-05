Incendio in un magazzino, intervento tempestivo dei Vigili del fuoco a Lamezia

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, con il supporto di autobotte per il rifornimento idrico, sono intervenute intorno alle ore 12:15 in via Grappa per un incendio sviluppatosi all’interno di un locale adibito a magazzino.

Il rogo ha interessato materiale vario, attrezzature e rifiuti presenti all’interno della struttura. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito la completa estinzione delle fiamme e la successiva messa in sicurezza dell’area.

Si registrano danni alla copertura dell’immobile, con sfondellamento del solaio. Non si segnalano danni a persone.

Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incendio.