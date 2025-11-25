La Uil scuola Calabria contesta le modalità organizzative dei concorsi da parte dell’amministrazione.
Nov 25, 2025 - redazione
Più volte la UIL Scuola Calabria ha contestato il criterio alfabetico del cognome nell’assegnazione dei candidati ai laboratori sul territorio calabrese per le prove concorsuali del personale Ata (posizioni economiche) e dei docenti (concorso PNRR3).
Molti lavoratori sono costretti a spostarsi anche per centinaia di chilometri dalla propria sede per affrontare la prova del concorso, dovendo coprire le spese per il viaggio, per i pasti e in alcuni casi anche per il pernottamento, oltre allo stress e alla stanchezza a cui i candidati sono sottoposti a causa di tali spostamenti.
Si potrebbe ovviare a tale problematica adottando prioritariamente il criterio della provincia di residenza, in modo che le distanze siano notevolmente ridotte.
Dopo un’attenta visione dell’elenco delle sedi e degli abbinamenti aule/candidati, la UIL Scuola Calabria chiede all’USR Calabria la ridistribuzione delle sedi utilizzando il suddetto criterio della provincia di residenza, in questo modo si avrebbe una gestione più efficiente e più efficace di tutte le prove concorsuali.