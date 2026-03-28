La tenacia della UILFPL Calabria paga: Approvato il Regolamento dei Buoni Pasto per i lavoratori del Comune di Cinquefrondi
Mar 28, 2026 - redazione
Un importante traguardo è stato raggiunto per i lavoratori del Comune di Cinquefrondi
con l’introduzione dei buoni pasto, frutto della collaborazione e del costante impegno
della UIL FPL Calabria, del Rappresentante Sindacale all’ interno del comune Sergio Longo
e dell’ Amministrazione che si è attivata nella ricerca della soluzione.
Questo risultato testimonia l’efficacia del dialogo sindacale e la determinazione nel
garantire migliori condizioni lavorative per i dipendenti.
La UIL FPL Calabria desidera ringraziare tutti coloro che hanno attivamente contribuito al
raggiungimento di questo obiettivo condiviso.
“Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa conquista”, affermano il Segretario
Generale UIL FPL Calabria Walter Bloise e la Segretaria Organizzativa Annarita Mancuso.
Il percorso ha visto molteplici interlocuzioni, ma la volontà comune di migliorare il
benessere dei lavoratori ha prevalso, portando a un risultato concreto.
L’ottenimento dei buoni pasto rappresenta un passo avanti significativo per il
riconoscimento del valore del lavoro svolto quotidianamente dai dipendenti comunali di
Cinquefrondi.
Il mondo del lavoro è in continua evoluzione, una sinergia attiva e una costante sensibilità
permettono di anticipare e affrontare nuove sfide per costruire un futuro lavorativo
sostenibile e rispettoso per tutti.