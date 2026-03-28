La sfida al figlio del boss Mommo Molè. Siamo alla vigilia di una guerra di Ndrangheta? Trema Gioia Tauro



Un semplice attentato? Una minaccia? Un avvertimento? Una sfida? Cosa c’è dietro l’atto vandalico di cui è stato vittima Antonio Molè, figlio di Girolamo Molè, nei giorni scorsi? All’alba del 24 marzo un incendio ha distrutto due autovetture, un’Audi Q3 del figlio del boss Mulè e una Renault che appartiene alla moglie di un carabiniere. È un incendio doloso o un guasto tecnico? La famiglia Molè è una delle famiglie più potenti di ‘Ndrangheta della piana di Gioia Tauro. E in città già si teme il peggio.

di Klaus Davi