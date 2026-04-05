La rivoluzione interna a Forza Italia è ormai evidente. Tutto può succedere in Italia e Calabria. Ecco gli scenari!



La rivoluzione interna a Forza Italia è ormai evidente. Il ridimensionamento di Maurizio Gasparri da parte della famiglia Berlusconi, seguito – dopo Pasqua – da possibili cambiamenti ai vertici parlamentari, segnala una fase di transizione tutt’altro che ordinaria.

Il partito fondato da Silvio Berlusconi si prepara formalmente a un congresso ordinario, ma nei fatti si tratterà di un passaggio straordinario: un momento di ridefinizione della linea politica e, con ogni probabilità, della leadership. Non è escluso che a guidare questa nuova fase possano essere Marina Berlusconi o Pier Silvio Berlusconi.

Ma la questione non è solo interna. L’elezione di Gasparri alla Commissione Esteri, sostenuta anche da settori del Partito Democratico, è un segnale politico che va oltre i confini di partito. Indica che nel quadro nazionale qualcosa si sta muovendo: gli schieramenti tradizionali iniziano a rimescolarsi, e vecchie linee di demarcazione appaiono sempre meno rigide.

Questo avviene dentro una fase geopolitica completamente nuova. Il rapporto storico con gli Stati Uniti d’America, pilastro dell’equilibrio occidentale dal secondo dopoguerra, oggi non è più scontato. Le tensioni internazionali, le scelte strategiche e le dichiarazioni di Donald Trump mettono in discussione assetti che sembravano consolidati.

Non è la prima volta che l’Italia si trova al centro di queste dinamiche. Basti pensare al Compromesso storico di Aldo Moro o alla stagione di Bettino Craxi, fino all’episodio di Crisi di Sigonella. Ma oggi lo scenario è diverso: non si tratta più solo di equilibri interni, bensì di un riassetto globale.

In questo contesto si inseriscono anche le dinamiche locali. La possibile candidatura di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria appare come una scelta strategica: consolidare il proprio peso territoriale davanti a un quadro nazionale incerto. Meglio guidare una città e la sua area metropolitana, piuttosto che restare esposti a equilibri romani sempre più instabili.

Il risultato è un sistema politico in pieno movimento, dove nulla è davvero definito: né gli assetti interni ai partiti, né le alleanze, né le prospettive elettorali. Anche realtà civiche e comitati – come quelli nati attorno ai referendum sulla giustizia – potrebbero trasformarsi in soggetti politici, oppure rientrare nell’alveo dei partiti tradizionali.

In uno scenario così fluido, l’unica certezza è l’incertezza. E la politica, ancora una volta, sembra destinata a ridefinirsi non attraverso schemi prevedibili, ma attraverso passaggi improvvisi e, forse, decisivi.