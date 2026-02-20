La riforma del gioco a distanza tra obblighi e trasparenza

Negli ultimi anni l’intrattenimento in rete è stato più volte regolamentato per far sì che la diffusione dei giochi online fosse direttamente proporzionale alla capacità di proporre ai giocatori piattaforme sicure e all’avanguardia.

Ed ecco che i concessionari sono tenuti oggi al rispetto di norme che hanno l’obiettivo di garantire all’utente un’esperienza di gioco che sia prima di tutto trasparente. Gli operatori del settore possono dotarsi di licenza solo dopo aver dimostrato di essere in linea con i requisiti richiesti dall’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Innanzitutto, l’articolo 14 del D.lgs 41/2024 ha previsto il divieto di utilizzare sottodomini che rimandino a quello principale. Oltretutto anche l’identificazione dei giocatori con il fine di attivare il conto di gioco non avviene solo previo invio di documentazione, come in precedenza, ma mediante l’accesso con SPID.

La stretta riguarda anche la tracciabilità dei pagamenti, che passa per la dotazione di tecnologie avanzate e dal rispetto delle normative di antiriciclaggio. Se per la ricarica del conto di gioco occorre fornire metodi di pagamento sicuri, per il prelievo è indispensabile che la soluzione adoperata sia associata al titolare del conto.

Per ciò che concerne l’erogazione dei servizi, bisogna fare attenzione a fornire all’utente tutte le informazioni tecniche di cui necessita. Ad esempio, è essenziale che l’utente che sceglie di giocare in rete sappia qual è il ritorno per il giocatore, anche detto l’RTP. Per comprendere meglio questo criterio è utile consultare anche il tutorial sull’RTP di Betnero Academy.

Allo stesso modo nel mondo del betting devono essere, invece, indicate in modo chiaro le quote. Per tutti i giochi a distanza, poi, sono previsti strumenti di autoesclusione, che consentono di mettere momentaneamente in pausa il gioco, e limiti di deposito per gestire meglio il budget.

Tutti i portali sono inoltre tenuti a fornire contatti per l’assistenza del giocatore, che desidera conoscere meglio le linee guida per il gioco responsabile.

Da un lato, dunque, la normativa si è adoperata per rafforzare tecnicamente lasicurezza sui siti d’intrattenimentocon strumenti di controllo tecnico e l’identificazione digitale. Dall’altro responsabilizzando l’utente ha in inciso, oltre che sulla dimensione economica del settore, anche su quella personale del giocatore.