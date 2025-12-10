La Polizia di Stato rende omaggio al Commissario Capo Dr. Antonio Trotta, esempio di grande dedizione e senso del dovere

Questa mattina, presso la Sala Conferenze del Complesso Polifunzionale della Polizia di Stato di Catanzaro, si è tenuta la cerimonia commemorativa in memoria del Commissario Capo della Polizia di Stato Dr. Antonio Trotta, a quattro anni dalla sua scomparsa avvenuta il 10 dicembre 2021 in seguito ad un aneurisma che lo ha colpito qualche giorno prima durante il servizio di ordine pubblico predisposto per una gara calcistica.

La commemorazione è stata aperta dalla celebrazione eucaristica officiata da Don Alessandro Nicastro, Cappellano della Polizia di Stato della Questura di Catanzaro, alla presenza dei familiari del Commissario Capo Dr. Trotta, dei rappresentanti dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, del personale della Questura, nonché delle rappresentanze dell’ANPS e delle Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato.

Nel corso dell’iniziativa è stata consegnata alla Divisione Anticrimine, Ufficio presso cui il dott. Trotta prestava servizio, una fotografia commemorativa a lui dedicata, quale segno di riconoscenza e di memoria verso un funzionario stimato per professionalità, dedizione e senso dello Stato.

Il Questore ha ricordato la figura del Dr. Antonio Trotta, sottolineandone l’impegno quotidiano nella tutela della collettività e il valore umano e professionale espresso durante l’intera carriera, in cui si è distinto per il particolare studio nella istruzione dei provvedimenti relativi alle misure di prevenzione. Ha poi rivolto un caloroso abbraccio ai familiari e un sentito ringraziamento ai colleghi, alle persone intervenute e a tutti coloro che hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria.

La celebrazione è stata, inoltre, arricchita dalla testimonianza di una collega in servizio presso la Divisione Anticrimine che lo ha ricordato con affetto e grande commozione.

La Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nel custodire e onorare il ricordo delle donne e degli uomini che hanno sacrificato la loro vita al servizio del Paese, affinché il loro esempio continui a ispirare le generazioni future.