La Polisportiva Smile testimonial per la donazione degli organi: un impegno che unisce sport e solidarietà

La Polisportiva Smile e le Campionesse della Smile Cosenza Pallanuoto, fresche vincitrici di una prestigiosa competizione europea, sono state invitate come Testimonial INFOrmando a un importante incontro dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione degli organi. Una presenza che conferma il ruolo della società non solo nello sport, ma anche nella promozione di valori civici e sociali.

Per la Smile si tratta di un riconoscimento significativo: essere chiamati a rappresentare un messaggio così delicato e fondamentale significa vedere premiato un percorso che da anni unisce attività sportiva, educazione e impegno verso la comunità.

La società ha espresso un sentito ringraziamento alla dottoressa Stefania Galassi, definita non solo una professionista di grande competenza, ma anche un’amica vicina al mondo Smile. La sua sensibilità e la sua capacità di comunicare con umanità temi complessi come la donazione degli organi sono state sottolineate come un valore aggiunto dell’iniziativa. La partecipazione all’evento ha ribadito un principio che la Polisportiva Smile porta avanti da sempre: solo insieme si può. Unire sport, informazione e solidarietà significa costruire una cultura del dono e della responsabilità collettiva, capace di salvare vite e rafforzare il senso di comunità.