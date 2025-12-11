La Piccola Opera Papa Giovanni e l’Ordine dei Farmacisti della provincia di RC insieme per far conoscere i servizi di aiuto alle donne vittime di violenza

Nell’ambito delle tante iniziative organizzate in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, l’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni di Reggio Calabria mediante il proprio Centro Antiviolenza “Angela Morabito” , ha promosso un’importante iniziativa di informazione in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria.

L’azione si inserisce nell’ambito delle progettualità finanziate dalla Regione Calabria a sostegno delle donne vittime di violenza e mira a favorire la conoscenza dei servizi presenti sul territorio, contribuendo così all’emersione del fenomeno e al rafforzamento della rete di protezione e accoglienza.

Grazie alla disponibilità e alla sensibilità dimostrata dall’Ordine dei Farmacisti, presso tutte le farmacie e parafarmacie della città metropolitana di Reggio Calabria verranno affisse locandine informative contenenti i riferimenti del Centro antiviolenza “Angela Morabito”, le sedi degli sportelli di ascolto territoriali, gli orari di apertura e un numero verde di reperibilità attivo h24, collegato al numero nazionale antiviolenza e stalking 1522.

Le farmacie, luoghi di prossimità e fiducia, rappresentano un contesto privilegiato in cui ogni donna può entrare senza destare sospetti e trovare, attraverso un messaggio semplice ma fondamentale, informazioni, sostegno e la possibilità concreta di chiedere aiuto.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di una rete territoriale solidale e attenta, dove ogni donna possa sentirsi ascoltata, accolta e mai sola.