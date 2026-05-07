La piaga delle truffe agli anziani in Calabria. Un’anziana di 92 anni ingannata con il metodo del “finto incidente”, arrestato un 43enne

La Polizia di Stato di Catanzaro ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un uomo di 43 anni residente nella provincia di Napoli, ritenuto gravemente indiziato del reato di truffa aggravata in concorso, ai danni di un’anziana di 92 anni, perpetrata mediante il noto raggiro del cosiddetto “finto incidente stradale”.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, hanno permesso di ricostruire nel dettaglio la dinamica del fatto, avvenuto nel mese di marzo 2026. In particolare, la vittima veniva contattata telefonicamente da soggetti che, fingendosi un familiare e successivamente appartenenti alle Forze dell’ordine, prospettavano un grave incidente stradale e la necessità urgente di denaro per evitare conseguenze giudiziarie.

Attraverso tale artificio, la persona offesa veniva indotta a consegnare somme di denaro e oggetti preziosi per un valore complessivo rilevante.

Gli accertamenti svolti dal personale della Squadra Volante di Catanzaro, anche mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e riscontri investigativi, hanno consentito di individuare il soggetto ritenuto responsabile della fase esecutiva della truffa, ossia colui che si presentava presso l’abitazione della vittima per la riscossione del denaro.

L’esecuzione del provvedimento è stata effettuata con la collaborazione della Squadra Mobile di Napoli, competente per territorio, che ha operato congiuntamente alla Questura di Catanzaro per rintracciare il destinatario della misura.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.