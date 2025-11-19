La notizia. Taurianova, il Sindaco Biasi, “Il Centro Salute Mentale non chiude, resta aperto”

Arrivano buone notizie per il Centro di salute Mentale di Taurianova e per i Servizi di Psichiatria erogati sul territorio. Me le ha fornite di prima mano proprio poco fa la Dirigenza dell’Asp, nell’ambito di quella interlocuzione serrata che ho sempre avuto anche in questi giorni caldi, e io intendo socializzare con voi queste informazioni che confermano quanto da tempo sostengo: Il nostro Csm non corre alcun rischio chiusura. Domani mattina (giovedi) firmeranno il loro contratto 5 medici che andranno a lavorare anche presso il Csm di Taurianova e a supporto di tutti i servizi di Psichiatria del territorio. Ottime notizie che quindi non riguardano solo i pazienti della nostra struttura, ma soprattutto ottime notizie che confermano la validita’ del metodo che la nostra amministrazione comunale si era dato per evitare inutili allarmismi e portare a casa il risultato senza alimentare proteste ed esasperare gli animi. Lo avevamo detto sin dal primo momento che il Csm non avrebbe chiuso, e cosi’ e’ stato; lo avevamo detto sin dal primo momento che ci fidavamo della paziente ricerca di soluzioni esperita dall’Asp, e anche tale scelta e’ stata premiata. Desidero pertanto pubblicamente ringraziare il Direttore Generale, Lucia di Furia, e il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze, Anna Bagala’, non solo per il senso di responsabilita’ dimostrato – interfacciandosi senza sosta con l’Istituzione Comune – ma anche per aver tenuto sempre al centro gli interessi degli utenti e delle famiglie, giustamente desiderosi di confermare la strategicita’ del Presidio di Taurianova. Sento anche di dover ringraziare i medici, dott. Domenico Panuccio, dott.ssa Alba Raso, dott.ssa Pina Palmintesta, dott. Andrea Carnuccio e dott.ssa Carmela Di Bartolo, che domani mattina firmeranno un contratto che assicura la continuità di un servizio mai venuto meno in queste settimane anche grazie alla professionalità di chi già opera in questi Servizi. Continuiamo a preferire i fatti alle parole, anche e soprattutto perche’ in questo caso non e’ mancato chi malevolmente ha tentato di strumentalizzare a fini politici (elettorali ?) il disagio di chi soffre. Dal Comune sono arrivate risposte chiare contro l’allarmismo e i calcoli di bassa lega: Taurianova resta al centro dell’offerta di questi Servizi sanitari, nessun indietreggiamento, nessun disinteresse, nessun depauperamento della credibilita’ che questa Amministrazione Comunale ha fatto riconquistare alla Citta’ in questi anni.