La maxi operazione. Smantellata una piazza di spaccio nel Reggino in grado di rifornire 300 clienti al giorno, 32 misure cautelari

A Cirò Marina si è concluso il voto amministrativo che ha decretato il nuovo sindaco della città e la composizione del consiglio comunale.A ottenere la carica di primo cittadino è Maria Grazia Panebianco, che ha raccolto 3.739 voti, pari al 46,82% delle preferenze. La sua lista civica “Per Cirò Marina” si afferma come la più […]