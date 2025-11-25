La Lettera. Taurianova, Sabina Radu ringrazia il Presidente Occhiuto, l’Assessore Straface e il Sindaco Biasi, “prove di solidarietà, di civiltà e di vicinanza umana”

La lettera che Sabina Radu Ionela affetta da Sla ha inviato alla nostra Redazione per ringraziare i vertici istituzionali calabresi e comunali per aver consentito con i loro interventi incrementare il percorso di cura e la “dignità della mia quotidianità”.

“Sento il profondo bisogno, dal cuore e con sincera commozione, di esprimere la mia immensa gratitudine al Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto, e all’Assessore Regionale alle Politiche Sociali, Dott.ssa Pasqualina Straface, donna di straordinaria umanità e sensibilità, che ha voluto onorarmi della sua presenza venendo personalmente a farmi visita nella mia abitazione. Il suo intervento immediato, concreto e risolutivo ha finalmente permesso l’attivazione, da parte dell’INPS, del Premium Care, il cui pagamento era sospeso dal mese di luglio 2025. Grazie alla sua attenzione reale e non solo formale, ho potuto beneficiare del fondamentale servizio di logopedia e, allo stesso tempo, ho visto incrementate le sedute di fisioterapia, indispensabili per il mio percorso di cura e per la dignità della mia quotidianità. Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento all’ASP e al Comune di Taurianova per la preziosa collaborazione instaurata con la Regione Calabria, collaborazione che ha reso possibile l’avvio del Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.) e dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) di terzo livello, interventi essenziali per chi, come me, vive una condizione di fragilità e necessita di risposte tempestive e concrete. Questi gesti di attenzione istituzionale rappresentano, per me che sono da anni affetta da SLA e per tante altre persone, non soltanto atti amministrativi, ma autentiche prove di solidarietà, di civiltà e di vicinanza umana. Per questo, ancora una volta, grazie di cuore. Sabina Radu Ionela.”