La lettera. Gioia Tauro, “Ringrazio il dirigente del Commissariato per avermi inviato in aiuto dei bravi ragazzi preparati”

Riceviamo una lettera di un cittadino che ringrazia gli agenti della Polizia di Gioia Tauro

Al sig. Dirigente del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, Voglio ringraziarla per aver mandato in mio aiuto, bravi ragazzi: non pensavo veramente che fossero così preparati, coraggiosi e affettuosi. Li ringrazio di cuore per avermi salvata, in quel frangente ho avuto così tanta paura di morire e non rivedere più i miei cari, ma grazie a loro che mi hanno soccorsa sono tornata a casa. Ringrazio anche lei per avere in strada così disponibili e dediti ad aiutare il prossimo, e ringrazio tutta la Polizia di Stato per avermi salvata.Verrei volentieri di persona per ringraziare tutti voi, ma in seguito alla mia caduta non mi sento ancora molto bene. Grazie a tutti voi.