Di Clemente Corvo

Torre Annunziata, 27 aprile 2026

Il miracolo di Antonio Mazzei. Questo è il titolo che merita il lavoro del direttore sportivo del Savoia, protagonista assoluto della stagione 2025/2026. Ad una giornata dalla fine del campionato , i bianchi sono a un passo dalla vittoria del girone I di Serie D. L’impresa ha un nome e un cognome.

Antonio Mazzei ha costruito una squadra da primo posto spendendo la metà dei soldi rispetto alle altre pretendenti, Mentre che hanno messo sul piatto budget faraonici, il giovane diesse oplontino ha puntato su idee, competenza e scouting. Risultato: il Savoia è primo, gioca il miglior calcio del girone e ha il miglior attacco del campionato.

Chi è Antonio Mazzei. Osservatore e responsabile del settore giovanile nei primi anni di carriera, con la sua esperienza a Sambiase e in altre realtà di Eccellenza e Serie D con ruoli crescenti, approda al Savoia nell’estate 2024 con il compito di ricostruire. In due anni ha riportato entusiasmo, risultati e programmazione. Apprezzato per il fiuto negli under e per la capacità di valorizzare giocatori provenienti dalle categorie inferiori, oggi è considerato uno dei direttori sportivi emergenti più interessanti del panorama nazionale.

Questo giovane direttore sportivo si sta affermando con prepotenza nell’ambito calcistico nazionale. Mazzei sta esprimendo veramente grandi valori di capacità: fiuto per il talento, coraggio nelle scelte, equilibrio nella gestione dello spogliatoio. Ha pescato giocatori semisconosciuti trasformandoli in top player di categoria. Ha dato identità a un gruppo che oggi viaggia spedito verso il professionismo.

La Serie D insegna che i soldi non bastano. Servono idee, servono uomini. E Mazzei sta dimostrando di essere un uomo di calcio vero. Ha saputo resistere alle pressioni, ha difeso le sue scelte tecniche anche nei momenti difficili, ha lavorato sotto traccia senza proclami. Il campo lo sta premiando.

Con la promozione ormai in tasca, il Savoia si prepara al ritorno in Serie C. Gran parte del merito è di un diesse che ha fatto del lavoro e della programmazione la sua arma migliore. A Torre Annunziata sognano già, ma sognano ad occhi aperti. Perché quando spendi la metà e vinci, non è fortuna. È il miracolo di Mazzei.

Il calcio di provincia vince ancora: passione, competenza, idee. Quello vero. Anche con la metà del budget e il doppio delle capacità