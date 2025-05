La lettera drammatica dei calciatori della Gioiese, “Situazione ignobile, da 4 mesi senza stipendio, cibo e un tetto dove dormire”

Riceviamo e pubblichiamo

I calciatori della Gioiese “Siamo senza casa, senza cibo senza poter tornare dalle nostre famiglie”

di Redazione martedì 6 maggio 2025 3270

Drammatica lettera aperta dei calciatori della Gioiese, “senza stipendio da circa 4 mesi, senza cibo senza un tetto dove dormire, senza la possibilità di rientrare a casa” il disagio maggiore ovviamente per gli stranieri.

Ecco la nota

Noi, giocatori della Gioiese 1918, ci rivolgiamo a voi per denunciare la drammatica situazione che stiamo vivendo.

Durante questa stagione più di 50 giocatori sono passati per il club, affrontando mesi senza stipendio, con l’alloggio e il vitto a rischio e senza alcuna certezza sul nostro futuro.

Molti compagni sono ancora bloccati in Italia, senza poter tornare nei propri Paesi, abbandonati e lontani dalle loro famiglie.

La Gioiese 1918 è un club storico, che ha militato in Serie C e oggi lotta per sopravvivere in Eccellenza. Se non si troverà una soluzione immediata, il club rischia di scomparire, portando via con se una parte importante della storia del calcio calabrese e italiano.

Chiediamo rispetto per la nostra professionalità, giustizia per i nostri diritti e una risposta concreta per salvare il futuro di questa società.

Chiediamo a tutti i giornalisti e ai media di aiutarci a far conoscere la nostra voce, affinché la verità non venga dimenticata.

La Gioiese 1918 merita di vivere.

Noi non ci arrenderemo.

Cordiali saluti,

I giocatori della Gioiese 1918