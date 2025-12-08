La Fondazione Trame esprime vicinanza alla Ditta Ferraro SPA per l’atto che ha colpito il cantiere durante la notte

La Fondazione Trame esprime vicinanza alla Ditta Ferraro SPA per l’atto che ha colpito il cantiere operativo nel rione San Teodoro durante la notte.

L’episodio rappresenta un segnale serio, soprattutto alla luce di altri atti che, negli ultimi mesi, hanno coinvolto imprenditori e commercianti del territorio. Una situazione che impone attenzione e responsabilità da parte di tutte le componenti della comunità cittadina.

La Fondazione conferma il proprio ruolo nel promuovere, attraverso iniziative culturali ed educative, una comunità consapevole e capace di respingere ogni forma di intimidazione. È essenziale proseguire con determinazione nei percorsi di crescita civile, evitando qualsiasi ritorno a dinamiche che ostacolano il progresso della città.

Ribadiamo il nostro sostegno a chi opera con impegno sul territorio e rinnoviamo la volontà di contribuire a un ambiente fondato sul rispetto e sulla responsabilità collettiva.